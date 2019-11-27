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Ersun Yanal: Öyle bir hücum hattım yok

Fenerbahçe'nin az gol attığına dair yapılan eleştirilere yanıt veren Ersun Yanal, “Şimdi ise elimizdeki kadronun ve ligin gerçeklerine göre oynuyoruz” dedi.

Süper Lig'de 12 haftada 14 puan kaybeden Fenerbahçe'de özellikle son BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmişti.

Meşhur sezon akıllara geldi
Kadro tercihleri kızdıran ve takıma korkak futbol oynattığı yorumları yapılan tecrübeli hocaya, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak, "Neden o yılki gibi olmuyor?" eleştirileri yöneltilmişti. Ekibiyle yaptığı sohbette bu eleştirileri gündeme getiren Yanal, 2013-14 ile bu sezon arasında ciddi farklılıklar olduğunu söyledi.

''Şu anki kadro farklı''
Sabah'ın aktardığı habere göre; 2013-14 kadrosunda Kuyt, Sow, Emenike, Webo gibi gole çok yakın oyuncular olduğunu belirten Yanal, "O yılki kadroda ön tarafta dünya markası isimlerle oynamıştık. O yüzden gol atmaya yakın bir takımdık. Şu anki kadro farklı. Bu takım ise mücadele gücü daha yüksek, fiziksel üstünlüğüyle maç kazanabilecek bir kadro. Tercihlerimizi kadronun ve ligin gerçeklerine göre yapıyoruz" diyerek kendini savundu.

PIERRE WEBO
2013-14 sezonunda 26 maçı 9 golle bitiren Webo, 2014- 15'te ise 26 karşılaşmada 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.

EMENIKE
2013-14'te F.Bahçe ile ligde 28 maçta 12 gol atan Nijeryalı, bir sonraki sezon ise 27 lig maçında 4 gol ve 3 asistle oynadı.

DIRK KUYT
2012-13'te 31 maçta 8 gol, bir sonraki yıl 32 maçta 10 gol atan Hollandalı, 2014-15'i ise 8 gol ve 6 asistle kapattı.

MOUSSA SOW
2012-13'ü 31 maçta 15 golle bitiren Senegalli, ardından 30 maçta 15 gol atarken, 2014- 15'te ise 33 maçta 14 gol kaydetti.

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