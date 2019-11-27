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Herkesin konuştugu Talat Atilla kaynağıyla ilgili bomba bir ayrıntı paylaştı

Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili gazeteci Talat Atilla, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulunarak, "Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır." dedi.

Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi tartışması sürüyor. Muharrem İnce, parti içinde kendisine kumpas kuran bir çetenin olduğunu iddia etti, CHP yönetimi ise krizi soğutmaya bıraktı.

CHP'li bir ismin Külliyede Erdoğan’la görüştüğü haberini Sözcü yazarı Rahmi Turan’a ileten gazeteci Talat Atilla, kendisine yönelik eleştirelere yanıt verdi.

Daha önce haberi CHP'li bir kaynaktan aldığını söyleyen Atilla, bu kez o kişinin aktif bir milletvekili olduğunu söylemesi merak uyandırdı. Talat Atilla, ayrıca kendisine MİT'çi diyen Soner Yalçın'a da cevap verdi.

Haberi getiren aktif milletvekili 

Uğur Dündar: Talat Atilla’ya en yakın CHP’li araştırılsın!

Öte yandan Sözcü yazarı Uğur Dündar, Talat Atilla'ya en yakın CHP'linin araştırılması çağrısı yaptı.  Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, “Dürüstlüğüm gereği zorunlu açıklama: İktidarı destekleyen bir gazeteci; bana haberi getiren kişinin Tuncay Özkan olduğunu, benim teklifi reddettiğimi yazıyor. Özkan’la yaklaşık 2 yıldır ne görüştüm ne de telefonlaştım.İddia doğru değil. Talat Atilla’ya en yakın CHP’li araştırılsın” dedi.

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