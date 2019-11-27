Kilo almak istiyorum diyenler için kilo aldırıcı program örneği

Kilo almak istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Kilo almak için program arayanlara önerilerimiz var. Kilo almak istiyorsanız mutlaka proteinden zengin besinler yemelisiniz, 3 ana 3 ara öğün yemeli, yemeklere asla çorba ile başlamamalısınız. Yemek sırasında su içmek de kilo almak isteyenler için yasak.

Kilo almak istiyorum diyenler için kilo aldırıcı program önerisinin detayları haberimizde. İdeal kilosunun altında olanlar kilo almak için kalorili ve sağlıksız yiyeceklere mahkum değilsiniz. Sağlıklı tercihler yaparak da kilo alabilir ve ideal kilonuza ulaşabilirsiniz. Kabul edelim kilo almak da kilo vermek kadar zorlu bir süreç. Sabırlı ve istikrarlı olmak şart. Kilo almak için beslenme programı oluşturmanın birinci kuralı besinlerinizin mutlaka proteinden zengin olması gerekir. Karbonhidratta zengin bir beslenmeyle kilo alımı sağlıksız sonuçlar yaratabilir. İşte kilo almak isteyenler için derlediğiniz önerilerin detayları...

3 ana öğün 3 ara öğün kuralına uyun, muhlaka kahvaltı yapın

Günün erken saatlerinde mutlaka protein yönünden zengin bir kahvaltı yapılmalıdır. En önemli öğün olan kahvaltının atlanmaması kilo alabilmek için önemlidir. 3 ana ve 3 ara öğün kuralına mutlaka uyulması gerekir. Öğünlerin atlanması kilo almayı zorlaştırır. Ara ve ana öğünlerin besleyici içeriklerden oluşması gerekir.

Çorbayla öğünlere başlamayın

Ana öğünlerde protein ve karbonhidratı bir arada tüketmek lazım. Çorba içtiğinizde tıkanıyorsanız yemek sonrası içmeyi tercih edebilirsiniz. Yulaf hem besleyici hem tok tutucu hem de kilo almanızı sağlayıcıdır. Akşam yatmada 2 saat önce süt ya da yoğurt ile yulafı karıştırarak tüketebilirsiniz.

Yemek sırasında su içmeyin

Doyduğunuzu hissettireceği için su tüketimini yemek sırasında yapmayın. Yemekten hemen önce de içmemeniz gerekir, yarım saat öncesinde içebilirsiniz. Eğer zayıflığınızın sebebi iştahsızlığınızsa baharatlardan yardım alın. Baharatlar iştahınızı açacak ve daha çok yemenizi sağlayacaktır.

Tatlı tüketimini sınırlayın, ağır sporlardan kaçının

Tatlı tüketimini sınırlayın, bununla kilo almak sağlıksız olacaktır. Özellikle yemeklerden önce yenen tatlılar iştahınızın kapanmasına neden olur. Çok yoğun egzersizlerden ve ağır sporlardan kaçının. Yarım saat yapacağınız tempolu yürüyüşler sizin için ideal olacaktır.