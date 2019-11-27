Dybala Merih Demiral'a 'asker selamı' verdi sebebini açıkladı

Juventus'un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala, Atletico Madrid'e attığı gol sonrası yedek kulübesindeki Merih Demiral'a asker selamı verdi. Dybala, maçtan sonra yaptığı açıklamada asker selamını verdiğini anlattı.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Atletico Madrid'le karşılaştığı mücadelede takımını öne geçiren Dybala, bu golü 'asker selamı' ile kutladı.

Asker selamı verdi sonra sarıldı

Frikikten attığı muhteşem golün ardından yedek kulübesine koşan Arjantinli futbolcu, önce asker selamı verdi, ardından da Merih Demiral'a sarıldı.





''Mesaj vermeye çalışmadım''

"Gol sevincimde çeneme yaptığım ilk işaret kız arkadaşım içindi, bir filmde görmüştük, aşkı sembolize ediyordu. Merih'e gelirsek, çok eğlenceli biri ve hareketin sebebi de soyunma odasındaki şakalaşmamızla alakalıydı, bir mesaj vermeye çalışmadım."





Soruşturma açılmıştı

Milli futbolcular, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için asker selamı vermiş ve bu durum Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. UEFA, Milli Takım hakkında soruşturma açmıştı.





''Bu hareket bizim etik kurallarımızı çiğnemiyor"

Juventus Kulübü Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, "Merih ile konu hakkında konuştum. Hertkes ifade özgürlüğüne sahip ve onun düşüncesini de anlamak istedik. Bu hareket bizim etik kurallarımızı çiğnemiyor" demişti.