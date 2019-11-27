Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Kılıçdaroğlu projeyle geldi projeyle gidecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli TÜRKGÜN gazetesine verdiği mülakatta, "Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkgün Gazetesine verdiği mülakatta, Yeni partilerin kurulma aşamasında, siyasetteki arayışların hızlandığı bir dönemde yaşananların tesadüf olmadığını belirterek "Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor. Beştepe’de görüşme yalanına Sayın Cumhurbaşkanı’nın alet edilmesi de ayıptır. Türkiye’de siyasi bir skandal varmış gibi dünyaya jurnallemek rezalettir. Kılıçdaroğlu kumpas arıyorsa aynanın karşısına geçip kendisine bakmalıdır" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’yla üvey kardeş bile değiliz

Kılıçdaroğlu'nun 'Ülkücü kardeşlerim' sözlerine yönelik Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’yla üvey kardeş bile değiliz. Çünkü terör örgütleriyle sırt sırta vermiş, PKK/YPG/FETÖ’ye sesini çıkaramayan birisiyle nasıl kardeş olacağız? Kılıçdaroğlu yalandan bıkmadı, ama millet ondan bıktı, usandı. ‘Tank-palet fabrikası Katar ordusuna bedava verildi, peşkeş çekildi’ diyor. Bizi de suçluyor, çamur atıyor, zan altında bırakıyor. Kuyruklu yalan, ağır bir bühtan! Bize milliyetçilik anlatıyor, kurusıkı atıyor. Milliyetçilik Kılıçdaroğlu’nun hasmıdır, gayri millilik hısmıdır" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun uykuları kaçıyor! Hop oturup hop kalkıyor!

Bahçeli şöyle devam etti: "Alman, Fransız, İngiliz sermayesi olsaydı Kılıçdaroğlu gene itiraz eder miydi? İsnat ve iftiralarıyla nereye varmak istiyor? Savunma Sanayinde millik oranı yüzde 70’e ulaşmışken, sanıyorum Kılıçdaroğlu’nun uykuları kaçıyor! Hop oturup hop kalkıyor! Bu ülkeye haksızlıktır. ‘Katar’a satıldı’ diyor, ‘bedava verildi’ diyor, 25 yıllığına özel sektöre işletme hakkının devredildiğini ya bilmiyor ya da insafsızca çarpıtıyor, suyu bulandırmak için silah baronlarının sözcülüğünü yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin yanlış istikamet ve tarafındadır."