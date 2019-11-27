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Ali Babacan ekrana çıktı Fehmi Koru kendinden geçti

Ali Babacan, uzun bir aradan sonra ekranlara çıkınca bu hareketin içinde bulunan Fehmi Koru, köşesinde "Acaba ülkemiz Ali Babacan üslubunda bir siyaset adamına ve onunla el ele veren kadrosunun izleyeceği çözüm odaklı bir siyasete hazır mı?" diye yazdı

Ali Babacan uzun bir aradan sonra kamuoyunun önüne çıktı. Gündemdeki olaylara ilişkin sessiz kalmakla eleştirilen Babacan, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Yakında açıklanacak yeni partinin içinde olması beklenen isimlerden biri olan yazar Fehmi Koru, dünkü programı köşesinde değerlendirdi. Aynı zamanda Abdullah Gül'ün yakın dostu olan Koru, Babacan'a övgü üstüne övgü yağdırdı.

HERKES GÖZÜNÜ KIRPMADAN SÖYLENENLERE KULAK VERDİ

'Ali Babacan’ı ekranda izlerken karamsarlığımın yerini umudun aldığını fark ettim…" başlıklı yazısında Koru,  "İki saat süren programın bayağı büyük bölümü reklamsız verildi; içinde peşin kabulcülerden en aşırı kuşkuculara kadar değişik insanlar bulunan kalabalık bir ortamdaydık ve herkes gözünü kırpmadan söylenenlere kulak verdi." ifadelerine yer verdi.

ÇÖZÜM ODAKLI SİYASET

Koru, "Acaba ülkemiz Ali Babacan üslubunda bir siyaset adamına ve onunla el ele veren kadrosunun izleyeceği çözüm odaklı bir siyasete hazır mı?" sorusunu okurlarıyla paylaştı.

YENİ BİR ÜSLUP İDDİASI

Ortak akıl’ ile hareket edeceklerini söyleyen Babacan'ın, ‘Ben’ yerine ‘Biz’ demeyi tercih etmesini yeni bir üslup olarak niteleyen yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Zaten partinin kuruluş tarzı olarak seçilen en geniş mutabakat arayışı da o üslubun bir parçası. Parti tüzüğünü Avrupa Konseyi’nin Venedik Komisyonu tarafından demokratik ilkeler olarak belirlenmiş esaslara dayandırma ihtiyacı, parti programını herbiri konusunun uzmanı kişilerin katılımıyla toplanan 24 ayrı komisyonu çalıştırarak belirleme yolunu seçmeleri, nicedir hep tepeden aşağıya oluşan siyasi emir-komuta zincirini olması gerektiği gibi aşağıdan-yukarıya doğru yeniden tanzim etme çabaları hep birer yenilik."

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