Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçmek gerekiyor

Teke Tek programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Babacan, parlamentonun işlevsiz kaldığını iddia ederek Başkanlık Sistemi'nin mevcut sorunlara çare olmadığını söyledi.

Başkanlık sistemi konusunda kendisini geri çektiği ve yeni sisteme inanmadığı şeklindeki eleştirilere Babacan, başlangıçta başkanlık sistemiyle ilgili kısa bir test süreci olduğu ve yeni sisteme geçtikten iki ay sonra Türkiye’de büyük bir ekonomik krizinin gözlemlendiği yanıtını verdi.

Başkanlık sistemiyle ilgili birçok argümanın karşılıksız kaldığını söyleyen Babacan, yeni ekonomi programlarını değerlendirirken bu programların bir karşılığının olmadığını bunlara güven duyulmadığını söyledi.

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının konuğu olan Ali Babacan, Başkanlık Sistemi konusunda şöyle konuştu:

''Biz seçimden sonra nasıl bir düzene geçilmesi gerekeni söyleyeceğiz. Çalıştığımız arkadaşların ekseriyeti düzgün bir parlamenter sistem. Öncelikle güçler ayrılığı. İkincisi denge kontrol mekanizmalarıdır. Yüzde 90'ın üzerinde Meclis var bir de 50+1 var. Eskiden Meclis'ten bütçe geçmese hükümet düşerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Meclis gücünü kaybetmiş durumda. Meclis'i bir istişare organı olarak görmek lazım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Problemleri konuşacaksınız, tartışacaksınız ki çözüme başlayın."

Parlamento işlevsiz mi kaldı?

Ayrıca Babacan, Altaylı'nın "Parlamentonun işlevsiz kaldığını, güçlü bir parlamentoya ihtiyaç olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusunu ise; "Kesinlikle, farklı isimler olabilir. Sistemin tam merkezinde olan bir parlamento, demokrasinin parlamento yoluyla iyi işletilmesi. Demokrasi seçimden seçime değil, yaşayan bir süreçtir." şeklinde cevapladı.