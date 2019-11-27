HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçmek gerekiyor

Teke Tek programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Babacan, parlamentonun işlevsiz kaldığını iddia ederek Başkanlık Sistemi'nin mevcut sorunlara çare olmadığını söyledi.

Başkanlık sistemi konusunda kendisini geri çektiği ve yeni sisteme inanmadığı şeklindeki eleştirilere Babacan, başlangıçta başkanlık sistemiyle ilgili kısa bir test süreci olduğu ve yeni sisteme geçtikten iki ay sonra Türkiye’de büyük bir ekonomik krizinin gözlemlendiği yanıtını verdi.

Başkanlık sistemiyle ilgili birçok argümanın karşılıksız kaldığını söyleyen Babacan, yeni ekonomi programlarını değerlendirirken bu programların bir karşılığının olmadığını bunlara güven duyulmadığını söyledi.

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının konuğu olan Ali Babacan, Başkanlık Sistemi konusunda şöyle konuştu:

''Biz seçimden sonra nasıl bir düzene geçilmesi gerekeni söyleyeceğiz. Çalıştığımız arkadaşların ekseriyeti düzgün bir parlamenter sistem. Öncelikle güçler ayrılığı. İkincisi denge kontrol mekanizmalarıdır. Yüzde 90'ın üzerinde Meclis var bir de 50+1 var. Eskiden Meclis'ten bütçe geçmese hükümet düşerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Meclis gücünü kaybetmiş durumda. Meclis'i bir istişare organı olarak görmek lazım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Problemleri konuşacaksınız, tartışacaksınız ki çözüme başlayın."

Parlamento işlevsiz mi kaldı?
Ayrıca Babacan, Altaylı'nın "Parlamentonun işlevsiz kaldığını, güçlü bir parlamentoya ihtiyaç olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusunu ise; "Kesinlikle, farklı isimler olabilir. Sistemin tam merkezinde olan bir parlamento, demokrasinin parlamento yoluyla iyi işletilmesi. Demokrasi seçimden seçime değil, yaşayan bir süreçtir." şeklinde cevapladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Birleşmiş Milletlerden yıkıcı iklim değişikliği uyarısı
Saygı Öztürk: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak
Rusya, 2020'de yeni S-400'lerin sinyalini verdi
Rize'de pencereden düşerek ölen kız çocuğunun annesi tutuklandı
ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici
ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn'da bombalı araç patlattı 17 ölü
AtlasGlobal tüm uçuşlarını durdurdu!
MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu
Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa etti? Bomba Abdullah Gül mesajı
ABD'de skandal olay! 36 yıl sonra özgür kaldılar
Serdar Seki kimdir kaç yaşında Deniz Seki kardeşi hastalığı nedir?
Yorumlar 6 yorum