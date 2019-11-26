Rize'de pencereden düşerek ölen kız çocuğunun annesi tutuklandı

RİZE Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Fatma Nur H.'nin ölümüne ilişkin bir süre önce annesi Emine H.'nin ifadesine başvurdu.

İfadesinin ardından anne Emine H., Trabzon'daki bir hastanede psikolojik destek almaya başladı.

Bu süreçte olay yerini ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kusuru olabileceği şüphesiyle Emine H.'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen anne Emine H., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer çocuğu da aynı şekilde ölmüş

Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H,'nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

Savcılığın, her iki çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.