HABER /  YEREL

Rize'de pencereden düşerek ölen kız çocuğunun annesi tutuklandı

Anadolu Ajansı

RİZE'de evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden kız çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı.

RİZE Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Fatma Nur H.'nin ölümüne ilişkin bir süre önce annesi Emine H.'nin ifadesine başvurdu.

İfadesinin ardından anne Emine H., Trabzon'daki bir hastanede psikolojik destek almaya başladı.

Bu süreçte olay yerini ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kusuru olabileceği şüphesiyle Emine H.'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen anne Emine H., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer çocuğu da aynı şekilde ölmüş

Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H,'nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

Savcılığın, her iki çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya, 2020'de yeni S-400'lerin sinyalini verdi
Birleşmiş Milletlerden yıkıcı iklim değişikliği uyarısı
Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn'da bombalı araç patlattı 17 ölü
Saygı Öztürk: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak
Ersun Yanal için tehlike çanları çalıyor! Devre arası yollar ayrılabilir
Serdar Ali Çelikler'den Arda Turan - Fatih Terim barışmasına bomba yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütünde çözülme sürüyor İki terörist daha teslim oldu
Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak
Kruse'den şok suçlama: Beni Fenerbahçe sakatladı
ABD'de skandal olay! 36 yıl sonra özgür kaldılar
ABD'de hava aracı paniği Kongre ve Beyaz Saray kapatıldı
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2020 kaç para oldu?
Yorumlar