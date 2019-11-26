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ABD'de skandal olay! 36 yıl sonra özgür kaldılar

ABD’de 1983 yılında cinayet suçundan mahkum edilen 3 kişinin masum olduğu ortaya çıktı. Suçsuz oldukları anlaşılan Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart 36 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde 1983 yılında bir ortaokul öğrencisini öldürdükleri gerekçesiyle mahkum edilen Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart’ın yeni kanıtların ortaya çıkmasının ardından masum olduğu anlaşıldı. İşlemedikleri cinayetten 36 yıl hapis yatan Chestnut, Watkins ve Stewart serbest bırakıldı.

Yıllarca boş yere hapis yatan Chestnut yaptığı açıklamada, mahkumiyet sürecini "Bu bir cehennemdi" sözleriyle ifade etti.

DeWitt Duckett’i öldürdükleri gerekçesiyle tutuklandıkları sırada Chestnut ve Watkins 16, Stewart ise 17 yaşındaydı. Şu anda 50’li yaşlarda olan 3 ABD’li, yetişkin insanlar olarak özgürlüklerine kavuştu.

Duckett, Baltimore’daki okulda 14 yaşındayken üzerindeki bir kolej ceketi için vurulup öldürülmüştü.

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