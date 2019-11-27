Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Denizli'de 23.03'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Denizli kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 23.03'te deprem meydana geldi. AFAD, Çardak'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

AFAD, Twitter'dan yaptığı açıklamada depremin derinliğini ise 7 kilometre olarak bildirdi. Deprem Denizli kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Afad son durum hakkında açıklama yaptı

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada "Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 3,9 açıkladı

Kandilli Rasathanesinden yapılan son dakika açıklamaya göre Denizli Çardak'ta 3.9 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.