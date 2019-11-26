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Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, devre arasında Başakşehir'e resmi teklifte bulunacak.

Arda Turan dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayında Medipol Başakşehir Kulübü'ne Arda'yı kadrosuna katmak için teklifte bulunacak. Kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde tutan Barcelona ile de görüşerek transferi tamamlayacak.

ARDA İLE TERİM ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ
32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, Barcelona veya Medipol Başakşehir'e herhangi bir ücret ödemeyecek. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan prim krizi nedeniyle Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki sorun da ortadan kalktı. Son oynanan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında biraraya gelen iki isim arasındaki buzlar eridi.

(NTV Spor)

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