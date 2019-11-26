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Rus heyetten terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret

Rus askerler, Aynularab'da sözde sivil meclisi ziyaret ederek YPG/PKK'lı teröristlerle ilçedeki altyapı ve hizmetler konularını ele aldı. Suriye'de ABD'nin boşalttığı üslere yerleşmeye devam eden Rusya, Ayn İsa'ya da konuşlandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab'da (Kobani) sözde yerel meclise bir askeri heyet gönderen Rusya, bu ilçenin güneydoğusundaki Ayn İsa'da ABD'den boşalan üsse de yerleşti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın işgal ettiği Aynularab'da kurduğu sözde sivil meclisi, bir Rus heyet ziyaret etti.

Toplantıda Rus heyet ve YPG/PKK'lı teröristler, ilçedeki altyapı ve hizmetler konusunu ele aldı.

Halihazırda ilçede YPG/PKK'nın yanı sıra Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rus askerleri konuşlu bulunuyor.

Rejim güçleri, Barış Pınarı Harekatı'nın ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde durdurulmasının ardından ilçeye girmişti. Rejim, ilçe merkezinde bir noktada ve Türkiye sınırı boyunca varlık gösterirken Rus güçler de ilçede bir askeri noktada bulunuyor.

Bunlar haricinde YPG/PKK, ilçedeki işgal düzenini sürdürüyor. Örgüt diğer yandan, Aynularab'da tünel ve çukur kazma, içlerini tekerlek ve akaryakıt ile doldurma faaliyetlerine de devam ediyor.

ABD'nin Ayn İsa'daki üssüne de Rusya yerleşti

Rusya, ABD'nin geçen haftalarda Aynularab'da boşalttığı Sırrin ve Sebit ile Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse konuşlanmıştı.

Baraj'daki devir teslim sırasında Rus komutanın, YPG/PKK'lı bir teröristle ülkesinin bayrağını ve terör örgütünün flamasını değiş tokuş etmesi dikkati çekmişti.

Rus askerlerinin son olarak Aynularab'ın güneydoğusundaki Ayn İsa'daki eski ABD üssüne de yerleştiği öğrenildi.

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