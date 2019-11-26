Galatasaray Club Brugge maçı canlı yayın şifresiz veren kanallar

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Club Brugge'ü ağırlıyor. Peki kritik maç saat kaçta? Galatasaray - Club Brugge maçını canlı şifresiz hangi kanallar verecek. İşte maça dair tüm detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bugün Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Galatasaray - Club Brugge müsabakası ayrıca CBC Sport’tan da şifresiz izlenebilecek.

CBC Sport Galatasaray Club Brugge maçı canlı izle! Şifresiz yayın ve frekans bilgileri

AzerSpace 46° uydusundan yayın yapan CBC Sport'u izlemek için frekans bilgilerini girmeniz yeterlidir. CBC Sport frekans bilgileri:

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.

Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Muslera - Mariano - Ryan Donk - Marcao - Yuto Nagatomo - Sofiane Feghouli - Jean Michael Seri - Mario Lemina - Ömer Bayram - Belhanda - Adem Büyük

Sakatlıklar sıkıntı yaratıyor

Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sahada yerini alması bekleniyor.

Madrid PSG'yi ağırlayacak

Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.