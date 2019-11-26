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Boston Dynamics'in robotları polis oldu

Boston Dynamics'in robot köpekleri Massachusetts Eyalet Polisi tarafından adı açıklanmayan 2 görevde kullanıldı.

Teknoloji şirketi Boston Dynamics tarafından üretilen robotlar sıklıkla gündem oluyor. Söz konusu robotlar bu sefer hünerlerini sergiledikleri yeni videolar nedeniyle değil yer aldıkları görevler ile gündemde. 

Boston Dynamics'in geçtiğimiz Kasım ayında güncellenen köpek robotu SpotMini ve Spot ABD'de polisler le birlikte çalıştı. 

Business Insider'da yer alan habere göre, şirketin robot köpeği Spot ve Spot mini Massachusetts Eyalet Polisi tarafından kullanılmaya başlandı. 

Yapılan açıklamaya göre, robot köpekler geçtiğimiz aylarda Boston Dynamics'ten kiralandı ve adı açıklanmayan iki görevde kullanıldı. 

Robot köpeklerin hala deneme aşamasında olduğu ve insanlar tarafından yapılan bomba imha görevlerinde kullanılıp kullanılmayacağının araştırıldığı belirtiliyor. 

Massachusetts Eyalet Polisi Sözcüsü David Procopio konu ile yaptığı açıklamada robot teknolojisinin tehlikeli görevlerde kolluk kuvvetlerine destek sağlayabileceğini açıkladı.

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