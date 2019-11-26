HABER /  GÜNCEL

PKK'da çözülmeler devam ediyor 2 kişi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, bugün 2 teröristin teslim olmasıyla, 2019 yılında ikna yoluyla teslim olan PKK'lı sayısının 235'e yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, PKK üyesi iki kişinin Şırnak'ta ikna faaliyetleri sonucunda teslim olduğunu açıkladı.

İkisi de 2015'te katılmış 

Bakanlıın yaptığı açıklamada, 2015 katılımlı Şoreş Başkale kod adlı Abdülcelil Kutlar ve 2015 katılımlı Dijuvar kod adlı Mehmet Kuşci isimli teröristlerin, bugün Şırnak’ın Cizre ilçesi Sınır Hattından Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim olduğu belirtildi.

Toplam sayı 235'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2015 katılımlı Şoreş Başkale kod adlı Abdülcelil Kutlar ve 2015 katılımlı Dijuvar kod adlı Mehmet Kuşci isimli örgüt mensupları Van Terörle Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında bugün Şırnak’ın Cizre ilçesi Sınır Hattından Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim oldu. Bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 terörist ikna yoluyla teslim oldu.'' ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Kurdaş açıkladı! Gül Akar ve Kalın'la ilgili haberi yayınlayamadık
Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam saat 16:00'da İnternethaber Youtube'da
Rumlar Türk hakem Halis Özkahya'yı istemedi UEFA anında değiştirdi
Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak
Muharrem İnce yeni açıklama yaptı! İnce'den net mesaj!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt! Varsa lafın gel karşıma yüzüme söyle
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da Ekuban geri döndü!
Fiyatıyla tüm balıkları sollayan mezgit rekora doğru koşuyor
Havalimanındaki polisler eğer sigarayı bırakırlarsa çeyrek altın alacaklar
Bekçilik sözlü sınav sonuçları 2019 mülakat sonuçları ne zaman?
Yavaş ile davalık olan Necmettin Kesgin'e yüz kızartıcı suçtan 3 yıl hapis
2020 Hac fiyatları Diyanet kişi başı kaç para?
Yorumlar