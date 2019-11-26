Yavaş ile davalık olan Necmettin Kesgin'e yüz kızartıcı suçtan 3 yıl hapis

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık sürecinde 600 bin liralık senedin tahsili konusunda davalık olan işadamı Necmettin Kesgin, "Çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak" suçundan 3 yıl hapis ve bin gün adli para cezasına çarptırıldı.

Necmettin Kesgin hakkında 2017'de açılan davanın karar duruşması bugün Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemes'nde görüldü.

Tekrar bilirkişi raporu istendi

Duruşmaya şikayetçi Seda Daştan'ın avukatı Bülent Yücetürk ve sanık Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz katıldı. Daştan'ın avukatı Yücetürk, dosyaya giren bilirkişi raporunda eksiklikler bulunduğunu, tekrar bilirkişi raporu alınmasını ve iddia edilen görüntülerin yer aldığı bilgisayarın imajının bir kopyasının kendilerine verilmesini talep etti.

'Yavaş tanık olarak dinlensin' talebi

Kesgin'in avukatı Ilgaz da, tekrar bilirkişi raporu talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik adımlar olduğunu, Daştan'ın, görüntülerin yer aldığı bilgisayarı teslim ettiği Avukat Haluk Bayram ile Bayram'ın savcılık yerine bilgisayarı verdiği Mansur Yavaş'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

3 yıl hapis ve bin gün adli para cezası

Mahkeme heyeti, duruşmanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak her iki tarafın da taleplerini reddetti. Kesgin'e, 'Çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan 3 yıl hapis ve bin gün adli para cezası verdi.