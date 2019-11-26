Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı! Sel ve su baskınına dikkat

Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına, Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.