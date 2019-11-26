Gomis'ten Galatasaray'a dönüş mesajı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırma için bir gün geri döneceğim." paylaşımında bulundu.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

''Bir gün geri döneceğim''

Gomis, Instagram'dan paylaştığı ve Fatih Terim'in bulunduğu görselde "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırma için bir gün geri döneceğim." ifadesini kullanarak Galatasaray'a geri dönüş mesajını verdi.



