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Muharrem İnce'den Turan ile Atilla'ya iftira davası: Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum

CHP'li Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanı ile gizlice görüşen CHP'li Muharrem İnce' iddiasını ortaya atan gazeteci Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya ceza ve tazminat davası açacağını açıkladı.

CHP'li İnce, Beştepe'deki görüşme iddiasını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan ile iddianın kaynağı Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla'ya iftira suçlamasından dava açacağını söyledi.

"Üç kuruşluk dava açın dedim"

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'a konuşan İnce, "Avukatlarıma ‘Üç kuruşluk dava açın’ dedim. Avukatlarım yanlış olacağını kaydederek, ‘Takdirini bize bırak’ dedi. İftiraya uğradım” diye konuştu. 

"Kaynağın CHP’li olup olmadığını bilemem"

CHP Genel Merkezi’ni de dava açmaya davet eden İnce, "Onlar neden dava açmıyor? Talat Atilla yalan söylüyorsa dava açmalılar. Ben kaynağın CHP’li olup olmadığını bilemem. Onu CHP yönetimi bulacak" dedi.

"Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum"

İnce, iktidara hizmet ettiği suçlamasına, "Ben şerefi ve onuruna laf edilmiş, mağdur edilmiş bir insanım. Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum. Yerimde kim olsa aynısını yapar" yanıtı verdi.

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