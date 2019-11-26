Beşiktaş Guilherme'yi gözüne kestirdi

Süper Lig'de üst üste aldığı zaferlerle şampiyonluk yarışına ortak olan Beşiktaş, ara transfer dönemi yaklaşırken Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme ile geçen hafta görüşme yaptı.

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda aldığı galibiyetlerle basamakları hızla tırmanan ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Beşiktaş’ta transfer gündemi de başlamış durumda.

Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, göreve geldikten sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne tam anlamıyla kamp kurdu ve futbolcuların kafalarının rahat etmesi için imkanları seferber etti.

İlk hedef Guilherme

Abdullah Avcı ve ekibiyle sürekli irtibat halinde olan 2 yönetici, devre arasında yapılacak olan transferler konusunda da görüşmelerini sürdürüyor. 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ta ilk hedef Yeni Malatyaspor’da oynayan Guilherme. Brezilyalı futbolcunun menajeriyle geçen hafta Ümraniye’de ilk görüşmesini yapan yöneticiler, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor.

Oğuzhan Trabzon'a, Guilherme Beşiktaş'a

Beşiktaş, devre arasında kadroya katmayı planladığı Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme ile ilk teması sağladı. Oyuncunun menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen yöneticiler, bu futbolcunun şartlarıyla ilgili bilgi aldı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın transferine onay verdiği orta saha oyuncusu konusunda girişimlere başlayacak olan Beşiktaş, bir yandan da Oğuzhan Özyakup ile Trabzonspor görüşmelerini de bekliyor. Oğuzhan’ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonsporla masaya oturacak olan yönetim, anlaşmanın sağlanması halinde Guilherme’yi transfer edecek.

Yeni Malatyaspor’la 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme’nin bonservisi ise İtalya Serie B ekiplerinden Benevento’da. Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerin Guilherme konusunda Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan da görüş aldığı öğrenildi.