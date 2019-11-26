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Muharrem İnce yeni açıklama yaptı! İnce'den net mesaj!

Hakkındaki 'Beştepe'de Erdoğan'la görüştü' iddiası nedeniyle son bir haftadır gündemden düşmeyen CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yeni açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, 'Partimin temiz geleceği için partinin değerleriyle buluşamamış insanlarla mücadele edeceğim' mesajı verdi.

CHP içinde kriz yaratan iddia sonrası karşılıklı suçlamalara gelmişti.

Gelişmeleri yakından izleyen İnce şunları söyledi;

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına grup toplantısında cevap verdi. Erdoğan, "Hiçbir CHP'liye genel başkanı olması konusunda telkinde bulunmadık, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başka ideal bir genel başkan olamaz" dedi.

"Böyle bir görüşmemiz olmadı" diyen Erdoğan, "Bu külliye'ye giren araç da çıkan araç da bellidir. Giriş çıkışlarda hepsinin künyesi bellidir. Herhalde bunlar kendi merkezleri gibi sanıyorlar buraya. Hiçbir CHP'liye genel başkanı olması konusunda telkinde bulunmadık, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başka ideal bir genel başkan olmaz. CHP'nin başında kimin olduğundan bize ne. Bu konu CHP'ye oy verenleri delegelerini alakadar eder. Olmayan bir şeyi ortaya atan gazeteciyi mazur görebiliriz. Bizden özür dilemiş. Peki bu iddianın üstüne tüy diken genel başkanı ne yapacağız. İddia o kadar saçma ki. Konuyla ilgili açıklamayı arkadaşlarıma yaptırdım. Kılıçdaroğlu herkes konuşuyor Erdoğan neden konuşmuyor diyerek seviyeyi düşürdü. Meselenin dallanıp budaklanmasının üzerine çıkıp makamımı ortaya koydum. Ama o çıkıp hata ettim diyemedi" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi ve haberin kaynağını Talat Atilla olarak gösterdi. Talat Atilla da haberi CHP'nin içinde bir isimden aldığını ve haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyit ettiğini söyledi.

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