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Arnavutluk'tan sonra Bosna Hersek'te de şiddetli deprem

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük deprem sonrası Bosna Hersek’te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Gelen son dakika haberlerine göre depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.

Balkanlardan sabah saatlerinden bu yana deprem haberleri peş peşe geliyor. Son gelen bilgilere göre Bosna Hersek’te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 5.3 ve 5.4 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu. 6 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken bir deprem haberi de Bosna Hersek'ten geldi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi. Arnavutluk'ta sabah saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bosna Hersek'te yaşanan deprem halkta paniğe yol açtı. 

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