SON DAKİKA
CANLI YAYIN -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor! Flaş açıklamalar Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

TBMM oy birliği ile kabul etmişti! Ankara'nın Evren ilçesinin ismi değişiyor

TBMM’nin kararıyla Kenan Evren’in adının Türkiye’deki okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesi gündeme geldi. Bununla birlikte Ankara'nın Evren ilçesinin isminin ne olacağı herkesin merak konusu oldu.

TBMM’nin kararıyla Kenan Evren’in adının Türkiye’deki okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesi kararlaştırıldı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un TBMM’de gündeme getirdiği konuya Meclis’teki tüm partiler destek verdi. Erol, “12 Eylül TBMM’yi kapattı, parti genel başkanlarını tutukladı. 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılandı. Ama bugün Kenan Evren’in adı Ankara’nın bir ilçesinde var. Okullarda, kışlalarda, meydanlarda var. Evren adının hiçbir şekilde yaşaması doğru değildir” dedi. Karar gereği Ankara’nın Evren ilçesinin adı da değişecek.

Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal Hürriyet gazetesine verdiği demeçte, “Değişecekse eski ismimiz olan Çıkınağıl olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

'İstesek de istemesek de değişecek'

İsim değişikliği konusunda bugün ilçede toplantı yapacaklarını da kaydeden Başkan Ünsal şunları söyledi:

“CHP Milletvekilinin önergesini bütün partiler desteklemiş. Biz istesek de istemesek de değişecek. Daha önce de rahmetli Turgut Özal zamanında gündeme geldi. Kenan Evren o zamanlar Cumhurbaşkanı’ydı. ‘Evren ismiyle özdeşleştik, uzun yıllar geçti bu şekilde bilinmeye başladık’ denilerek uygulanmadı. Sokak, cadde, park, kültür merkezi gibi yerlerdeki ismin değişmesi kolay ama ilçe olduğumuz için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onaylaması gerekiyor.

Şimdi biz de vatandaşa soruyoruz. Yarın da (bugün) daha önce hizmet etmiş belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçemizin ileri gelenleriyle bir toplantı yapacağız. Dediğim gibi biz bunda kalıcı olarak Evren kalsın desek bile uygulanmayacak. Sonuçta Meclis’in almış olduğu bir karar. Eski adımız Çıkınağıl. Başka bir isim olmaz diye düşünüyorum. Zaten biz burada 30 yıl geçmesine rağmen Çıkınağıl olarak biliniyoruz. Evren daha yeni yeni kabullenilmeye başlanmıştı. Değişecekse eski ismimiz olan Çıkınağıl olur diye düşünüyorum.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Asgari ücret mesaisi 2 Aralık'ta başlıyor! Türk-İş'in teklifi belli oldu
Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında son dakika açıklamalar
Kılıçdaroğlu Talat Atilla ile 7 yıldır görüşmedim demişti Nedim Şener'den olay paylaşım
Erdoğan'dan EYT çıkışı: Ekonomiyi çökertmeye dönük adım manipülasyon
İnce çete kimse açıklasın! Selvi'den çok konuşulacak CHP kulisleri
Cenk Tosun Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum termik santrallerine mühlet verdi! 6 ay içerisinde adım atarız
Arnavutluk'ta 20 Türk'ün kaldığı otel çöktü! Hepsi kurtarıldı
2020 yılında Hacca ne zaman gidilecek Diyanet hac takvimi
Mali'de iki helikopter çarpıştı 13 Fransız askeri öldü
MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha: 7 terörist öldürüldü
YÖKDİL sonuç ekranı açılıyor ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman?
Yorumlar