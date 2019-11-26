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Asgari ücret mesaisi 2 Aralık'ta başlıyor! Türk-İş'in teklifi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücretin tespiti için ilk toplantısını 2 Aralık'ta yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak.

İlk toplantının adresi belli
Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Türk-İş '2 bin 526' TL diyor
Türk-İş sendikası elinde bulunan araştırma sonuçlarına istinaden asgari ücretin 2 bin 526 olması gerektiğini söyleyerek ilk teklifi yaptı.

Kader günü 2 Aralık
Milyonlarca insanın merakla beklediği kesin sonuçlar ise 2 Aralık'ta başlayacak olan görüşmelerin nihayetinde belli olacak.

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