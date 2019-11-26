Ümit Zileli Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına verdi veriştirdi: Önce aynaya bakacaksınız

Korkusuz yazarı Ümit Zileli, CHP'yi karıştıran iddialarla ilgili "İş döndü dolaştı CHP’nin iç kavgasına dönüşüverdi… Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere etrafındaki kurmaylarına da bir çift sözüm var: Önce aynaya bakacaksınız!.." eleştirisi yaptı.

“Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li'” iddiası sonrası CHP içerisindeki gerilim, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti yönetimi ile başta Muharrem İnce olmak üzere muhalif isimler arasında gün yüzüne çıktı.

CHP içerisindeki tartışmalar gün geçtikçe alevleniyor. Korkusuz yazarı Ümit Zileli söz konusu tartışmaya ilişkin CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

"Önce aynaya bakacaksınız"

Zileli, "CHP’nin kuruluş felsefesiyle uzaktan yakından alakası olmayan tipleri en önemli mevkilerde, pamuklar içinde pışpışladığını" söylediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki kurmaylarına, "Önce aynaya bakacaksınız" diye tepki gösterdi.

"Olmuyor, olmayacak!"

"Bu halde kurultaya da gitseniz, ufukta apaçık görünen erken seçimlere de girseniz olmaz, olmuyor, olmayacak!" diyen Zileli, İnce'nin bu süreçte herkesten daha dik durduğunu belirterek, söz konusu iddiayı gündeme taşıyan Turan'ın özür dilediğine dikkat çekti.

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