Kılıçdaroğlu Talat Atilla ile 7 yıldır görüşmedim demişti Nedim Şener'den olay paylaşım

Yazar Nedim Şener, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasının sahibi gazeteci Talat Atilla ile 7 yıldır görüşmediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Atilla’nın 28 Ekim 2018 Kılıçdaroğlu ile konuşup Milliyet’te yazdığı Burhaniye’deki yazlık haberi de yalan olabilir mi?" diye sordu.

Sözcü Rahmi Turan, Beştepe'ye giden CHP'li yazısı için özür diledi kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi. Talat Atilla da bilgiyi CHP'li bir isimden aldığını ve bir şekilde Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı.

Yedi yıldır görüşmediğini söylemişti

İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Talat Atilla kendisini aradı mı?" sorusuna "Hayır, aramadı. Zaten, yanlış hatırlamıyorsam, Afyon’daki bir mühimmat deposu patlamasının olduğu yedi yıl öncesinden beri kendisiyle aramızda ne görüşme var, ne yüz yüze gelme var, ne konuşmuşluğumuz var. Yakın çevremi de aradığına dair bana gelen bir bilgi yok." diye yanıt verdi.

Talat Atilla ile 1 yıl önce konuşmuş

Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili tartışmaları yakından takip eden Posta yazarı Nedim Şener, sosyal medya hesabından çarpıcı bir ayrıntı paylaştı. Buna göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat parasını ödemek için sattığı Burhaniye'deki yazlıkla ilgili Talat Atilla'ya konuştuğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu,”T.Atilla ile adımın yan yana gelmesine tahammülüm yok.7 yıl önce söyleşi yaptı,onu çarpıtarak verdi. Tek bir telefon konuşması bile yapmadım”dedi. Atilla’nın 28 Ekim 2018 Kılıçdaroğlu ile konuşup Milliyet’te yazdığı Burhaniye’deki yazlık haberi de yalan olabilir mi? pic.twitter.com/5R7NWdMJtA — Nedim Şener (@nedimsener2010) November 25, 2019