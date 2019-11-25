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Talat Atilla'nın sitesinde köşe yazan CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan açıklama

Talat Atilla'nın sitesinde yazarlık yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Muharrem İnce'nin "parti içinde kumpas çetesi var" iddiası sonrası Akşam gazetesinde hakkında çıkan haberi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yalanladı.

Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili Muharrem İnce, dünkü basın toplantısında CHP’nin içinde ‘çete’ olduğu yönündeki sözleri hatırlatılarak söz konusu çetenin kimlerden oluştuğu yönündeki soruya “Onlar kendilerini iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler” cevabını verdi. 

Çeşme'ye gitmedim

Talat Atilla'nın sitesinde köşe yazan Bülent Kuşoğlu, bugün Akşam Gazetesi'nde hakkında çıkan haberiyle ilgili açıklama yaptı. Bülent Kuşoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Görevlerimi yapmağa çalışmaktan geçen yılda ne tatile ne Çeşme’ye yıllardır gidemedim. Zaten mv’i arkadaşlarla tatil suç değil ama doğru değil. Bir internet sitesinde 10 yıldır yazmamda suç değil sanırım. CHP’ye kumpas tam bir rezalete döndü. Tüm havuz medyası görevlendirmiş..."

Akşam'ın tekne tatili haberi olay oldu

Akşam gazetesi de birinci sayfadan "Tekne tatilinde kimler vardı?" başlıklı haberinde CHP'li siyasetçilerin isimlerini yazdı. Gazetenin CHP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre İnce’nin sözünü ettiği teknede tatil olayı Çeşme’de yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç geçen yaz Çeşme’de bir işadamının teknesinde buluştu. 

Tatilde olduğu iddia edilen isimlerden Bülent Kuşoğlu'nun, Türkiye'nin gündemine oturan iddianın sahibi Talat Atilla'nın sitesinde yazarlık yaptığı da belirtiliyor.

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