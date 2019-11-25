Emre Belözoğlu'ndan Gökhan Töre'ye: Bırakın gelsin bırakın!

Malatya deplasmanında iki puan kaybeden Fenerbahçe'nin oyuncusu Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında maç boyunca gerginlik yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kalırken, sahada Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında sürekli bir sürtüşme vardı.



Maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda ise iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Emre ve Gökhan'ın tartışmasını takım arkadaşları araya girerek engellemeye çalıştı.

Fenerbahçe kaptanı Emre tartışma sırasında sinirlenirken, Gökhan Töre gülerek karşılık verdi.

Takım arkadaşları Gökhan'ı tutarken Emre Belözoğlu, "Bırakın gelsin" diye bağırdı.