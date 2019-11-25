HABER /  SPOR
ADV Erken Rezervasyonda %50'ye Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın
ADV Az enerji çok ısı

Murat Şahin: 1 puan almak kötü değildir

İhlas Haber Ajansı

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, "Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir" dedi.

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor’da, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın cezalı olması nedeniyle takımın başında karşılaşmaya çıkan Yardımcı Antrenör Murat Şahin, ilk yarı istedikleri gibi oynadıklarını ancak ikinci yarı istedikleri gibi oynayamadıklarını dile getirdi.

İkinci yarıda da Fenerbahçe'ye tehlikeli pozisyonlar verdiklerini belirten Şahin, “Maçın geneline bakıldığında iki taraf da gol bulabileceği pozisyonlar yakaladı ama sonuçla berabere bitti. Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir. Maç öncesinde daha fazla şey yapmak isteyip 3 puan almak isteyen taraf bizdik ama oyunun gidişatı bize bunu getirmedi. Karşılığında da bir puanla ayrılmış olduk. Şimdi de önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız” dedi.

Bir basın mensubunun karşılaşmada hakemin yönetimiyle ilgili sorusuna ise Şahin, “En büyük sıkıntı pozisyonları aynı şekilde değerlendirmiyorlar. Maç içerisinde kaleciye verilen faulün aynısını bizim futbolcumuza vermiyor. Bu da itirazlara yol açıyor. Bizce de pozisyon gol değil. Sonuçta bu hakemlerle oynayacağız, bundan sonra da oynayacağız. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyoruz ama bence pozisyonları biraz daha artık bizler nasıl kendimizi geliştiriyorsak onların da biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük takımlarla oynarken yanlı demeyelim de onlara karşı biraz daha toleranslı oluyorlar. Art niyetli değiller ama daha dikkatli olmaları gerektiği de başka bir kesin taraf” diyerek yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Vedat Muriç ne zaman dönecek? Rıdvan Dilmen kötü haberi verdi
Kemal Kılıçdaroğlu Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili konuştu bakın niye doğrudur demiş!
Ermeni tasarısının senatoda engellenmesini Beyaz Saray istemiş
Sıfır araç kampanyaları başladı sıfır faizli krediler cazip seçenekler var
Karaman'da feci kaza otomobil direğe böyle çarptı
Talat Atilla'dan Rahmi Turan savunması
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya, tarihinde ilk kez 15 milyon turisti gördü
Hyundai'den otomotivde öğretmenlere özel indirim
Ersun Yanal'dan Rodrigues'i oyuna geç mi aldınız sorusuna yanıt
Özgürlük ve alkol İran'ın zenginlerini Türkiye'ye çekiyor
Eyüpsultan'da iki katlı gecekondu alev alev yandı
2020 trafik cezaları zamlandı işte yeni trafik cezaları liste
Yorumlar