Sıfır araç kampanyaları başladı sıfır faizli krediler cazip seçenekler var

Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı kasım ayı itibariyle başladı. Araç satın alacak müşteriler için bankalar uygun kampanyaları başlatmış oldu.

Araç almak için doğru zaman yaz ayları olarak düşünülse de kış aylarında düşen piyasa değeri ile uygun koşullu araç almak mümkün olabilir.

RENAULT

Kasım ayında Renault Megane Sedan ve Renault Clio modellerine avantajlı kampanya fiyatları ve cazip finansman seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Ayrıca kampanya dahilinde, tüm Renault hafif ticari araçlar 50.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

VOLKSWAGEN

Volkswagen sıfır km otomobil ve SUV modelleri Kasım ayına özel kampanya fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

FIAT

Fiat Egea Sedan 74.450 TL’den, Fiat Egea Hatchback 90.800 TL’den, Fiat Egea Station Wagon 150.900 TL’den başlayan kasım ayı kampanya fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Fiat Fiorino Panorama Pop 117.900 TL’den, Fiat Fiorino Panorama Premio 127.900 TL’den başlayan avantajlı kampanya fiyatlarıyla satın alınabiliyor. Fiat Doblo Panorama Easy 143.900 TL’den, Fiat Doblo Panorama Lounge 152.900 TL’den başlayan fiyatları ile müşterilere sunuluyor.

HYUNDAI

2019 model sıfır Hyundai araçlara ait Kasım ayına özel nakit ve hurda indirimli kampanya satış fiyatları müşterilere sunuldu.

FORD

Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; Ford Fiesta ve Yeni Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 77.000 TL, 12 ay %01 faiz, Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49, Ford Kuga, EcoSport ve Focus Trend X Benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,992 faiz kampanyaları yetkili satıcılarında.

OPEL

Opel, Kasım ayında düzenlediği 120. yıla özel 120.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi kampanyasını müşterilerinin kullanımına sundu. 2019 yılı Kasım ayı boyunca başta Opel Astra HB, Opel Insignia ve Opel Combo olmak üzere tüm Opel modellerinde cazip teklifler bulunuyor.

TOYOTA

Toyota’nın benzinli ve hybrid otomobil modelleri, kasım ayı boyunca özel kampanya fiyatlarıyla Toyota Yetkili Satıcılarında müşterilerin beğenisine sunuluyor. Toyota modelleri Kasım ayı boyunca, sıfır zam ve %0,69 faizli finansman imkanıyla sahiplerini bekliyor. 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli Toyota yıl sonu kampanyası kapsamında, Toyota C-HR ve Toyota Corolla modelleri 50.000 TL finansman tutarı, 36 ay vade ve %0,69 faiz oranıyla satışta.

DACIA

2019 yılı sonbahar kampanyasıyla Dacia kasım ayında müşterilerine sıfır faiz fırsatı sunuyor. Kasım ayı boyunca sürecek Dacia ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dacia Dokker hafif ticari modelinde uygulanan sıfır faiz kampanyası tüm Dacia yetkili satıcılarında geçerli.

HONDA

Honda, kasım ayı avantajlı kampanya fiyatları ve cazip finansman seçenekleriyle müşterilerine yıl sonuna özel fırsatlar sunuyor. Honda’nın SUV modelleri için bu ay düzenlenen kampanya kapsamında; Honda CR-V modellerinde 100.000 TL’ye, Honda HR-V modellerinde ise 50.000 TL’ye kadar faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor. Honda’nın yerli üretim kampanyası dahilinde Honda Civic Sedan modelleri Kasım ayına özel olarak 60.000 TL’ye %0,49 faiz oranı 18 ay vade seçeneğiyle satışa sunuluyor.

CITROEN

Citroen’in 2019 Kasım ayı kampanyası kapsamında, tüm Citroen modelleri oldukça cazip kampanya faiz oranları ile satışa sunuyor. Kasım ayında Citroen modellerine %0’dan başlayan faiz seçenekleri ile sahip olmak mümkün.

MINI COOPER

MINI Cooper Countryman kasım ayına özel fiyat avantajlarının yanı sıra 60.000 TL kredi kullanımına, 12 ay vade ile %0 faiz kampanyasıyla yetkili satıcılarında.