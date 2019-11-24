Konya Valisi'nden kutlama programında 'Öğretmen gibi otur' uyarısı

KONYA'da Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, bacak bacak üstüne atan öğretmenle kürsüden konuştu. "Öğretmen gibi otur da görelim. Güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz" diyen Toprak, salondakiler tarafından alkışlandı.

KONYA'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.

Kutlama programına katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Toprak, "Bugün 1928'de Bakanlar Kurulu kararıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik sıfatının verildiği gün. 1981 yılından itibaren bugün Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor" dedi.

Konuşması sırasında, salondakiler arasında bacak bacak üstüne atan erkek öğretmeni gören Vali Toprak, kürsüden seslendi. Toprak, "Sen öğretmen misin? Öğretmen gibi bir otur da görelim. Böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Beni değil arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz halen ilkokul öğretmenimizin bize destur edindirdiği hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Biz onu hareketleriyle örnek alıyoruz ve öyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa söyleyin" dedi.

Vali Toprak, bu sözleri üzerine alkışlanırken, kürsüden seslendiği öğretmenin de konuşmayı dinlediği görüldü.