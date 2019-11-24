HABER /  YEREL

Düzce'de üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde üniversite öğrencisi Avnican B. (19) atkıyla kendisini kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana gelen olayda; Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda 1'inci sınıf öğrencisi Avnican B.'den haber alamayan ailesi, gencin bir süredir kaldığı pansiyonun işletmecilerine ulaşıp durumu bildirdi. Görevliler, Avnican B.'nin odasının kapısını çaldı ancak açan olmadı.

Bunun üzerine pansiyon çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisin eşliğinde kapı açıldı. Avnican B., atkıyla kalorifer borusuna asılı hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Avnican B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Avnican B.'nin cesedi morga kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'den zehir gibi sözler!
İran gösterilerle ilgili Suudi Arabistan'ı suçladı
İstanbul Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğun vurulması olayında baba gözaltına alındı
ABD'li milyarder Bloomberg 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı
Talat Atilla'dan Rahmi Turan savunması
Konya Valisi'nden kutlama programında 'Öğretmen gibi otur' uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehirspor'da başkanlığa Mustafa Akgören seçildi
Sinop Türkeli'de kıyıya vuran iki vatoz görenleri şaşırttı
Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Alanyaspor Göztepe maçı golleri ve geniş özeti
Eskişehir'de eski eşi tarafından satırla yaralanan kadın hayatını kaybetti
Dünyayı gezip öğrencilerine ilham olan Nilay Öğretmen
Yorumlar