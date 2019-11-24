Türkiye'den büyük başarı! 85 ülkeye tohum ihracı

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, tahılda üretimin yüzde 65’ini, baklagillerin yüzde 97’sini, sebzede yüzde 77’sini yerli tohumdan sağladıklarını belirterek “85 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bugün tohum ithalatı yasaklansa bile gıda açığı yaşamayız” dedi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Türkiye’deki tarım üretiminin yüzde 80’inin yerli tohumdan yapıldığını belirterek, muhtemel bir ambargonun Türkiye’yi etkilemeyeceğini söyledi. Türkiye Tohumcular Birliği’ne bağlı 7 alt birliğin tohum, fide, fidan, süs bitkileri üretim, dağıtımı, bitki ıslahı yapan 55 bine yaklaşan üye sayısı ile 15 milyar dolar katma değer ürettiğini açıklayan Akcan, “Tarım ve Orman Şurası’nda da açıklandığı gibi sadece tohumda 152 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Ancak buna fidan ve süs bitkilerini de eklediğimizde rakam 260 milyon dolara çıkıyor. Türkiye tohumculuk sektöründe 2018 yılında ilk defa ihracat, ithalatı geçti. 85 ülkeye ihracat yapıyoruz Bu sürecin devam etmesi en büyük hedeflerimizden biri” ifadelerini kullandı.

“Hedefleri kısa sürede gerçeğe dönüştüreceğiz”

Tohumculuk sektörünün değerlendirilmesine en önemli parametrelerden biri olan sertifikalı tohum üretimine de değinen Akcan, 2008’de 289 bin sertifikalı tohum üretiminin 2018 yılında 1 milyon 60 bin tona yükseldiğini bildirdi. Tarım ve Orman Şurası’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konulan 1 milyon 200 bin ton üretim hedefini kısa sürede gerçeğe dönüştüreceklerini ifade eden Akcan, “Türkiye Tohumcular Birliği olarak bizim hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında sertifikalı tohum üretimimizi 1,5 milyon tona çıkarmak” diye konuştu.

Baklagillerin yüzde 97’si yerli tohumdan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Alan bazında tarımsal üretimin yerli tohumdan karşılanma oranı yüzde 80 oldu’ cümlesini de değerlendiren Akcan, “Yüzde 100 yerli ve milli olarak ürettiğimiz tohumlarımızla tahıl grubu ürünlerindeki ihtiyacımızın yüzde 65’ini, baklagillerin yüzde 97’sini, sebzelerin yüzde 77’sini, çayır, mera, yem ve çim bitkilerinin ise yüzde 97’sini karşılıyoruz. Şimdiye kadar 171 yerel çeşidi ülkemize kazandırdık. Bugün tohum ithalatı yasaklansa bile gıda açığı yaşamayız. Amacımız bu oranları yüzde 100’e çıkarmak’’ dedi.

Tohum sertifikasyon merkezi kuruldu

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı’nın bu alandaki çalışmalara katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi: “Patates bitkisinde tohumluk üretimi ve çoğaltımı ülkemiz topraklarında yapılmasına rağmen, üretimin ve çoğaltımın esas nüvesi olan üst kademe tohumluklar yurt dışından ithal edilmekte. Bunun giderilmesi için, ülke içinde yeni çeşitlerin ıslah edilmesine ve bunun için AR-GE altyapısının kurulmasına, geliştirilmesine ve özellikle de desteklenmesine şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Alt birliğimiz TSÜAB tarafından kurulacak olan Bitki Sağlığı Analiz Laboratuvarı sertifikasyon iş ve işlemlerinin daha da ileriye götürülmesini ve bu suretle çiftçilerimizin kaliteli ve yerli tohumluklara makul fiyatlarla ulaşmalarını sağlamanın yanında üyelerimiz tarafından yürütülecek AR-GE faaliyetlerine de katkı verecektir.”