İBB burs başvurusu ne zaman ne kadar burs ücreti veriyor?

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin eğitimi için burs vereceğini duyurdu. İBB başvuru yapan öğrencilere 3200 lira burs verecek. Başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden yapılıyor. Peki İBB bursu almak için gerekli belgeler nedir, kimler İBB burs ücreti alabilir?

İBB üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmak için burs vereceğini duyurdu. İBB'nin öğrencilere vereceği burs ücreti 3200 lira olacak. Öğrenciler bu burs imkanından yararlanmak için 24 Kasım'a kadar başvuruda bulunabilecek. Peki İBB bursu için nereye başvuru yapılacak, kim burs imkanından yararlanacak ve burs ücreti geri ödenecek mi?

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İBB'nin üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlayacağını açıkladı. Bu kapsamda 30 bin öğrenciye yıllık 3.200 lira burs verilecek. İBB yardımından faydalanmak isteyenler 24 Kasım 2019 pazar gününe kadar başvurularını yapmalılar.

İBB 3200 TL öğrenci yardımı için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinde başvuru şartları yer alıyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim alan kişiler İBB yardımından faydalanamayacak. Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler ve Yüksek lisans ile doktora öğrencileri yardıma başvuramayacak.

İBB yardım başvurusu için gereken belgeler şöyle:

Üniversite yerleştirme belgesi

Ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı

Disiplin cezası almadığına dair belge

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

KYK’dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

İBB Genç Üniversiteli Yardım başvurusu için tıklayın

Belgeler nereye teslim edilecek?

İBB yardım parası için başvurular sadece internetten kabul edilecek. Belgelerin Teslim Edileceği Adresler ise şöyle:

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostan Aralığı Sok. (İETT Garaj Yanı) Edirnekapı/EYÜP

Selimiye Sosyal Hizmetler : Selimiye Mah. Atölyeler Cad. ÜSKÜDAR

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü : Bahriye Üçok Mah. Mimar Basri Mete Sok. (Airport AVM Arkası) Ataköy/BAKIRKÖY

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Dr. Enver Ören Kültür Merkezi Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 30 Bahçelievler

İBB yardım parasını kimler alabilecek?

İBB yardımı neye göre verilecek, değerlendirme kriteri:

*Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

*Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

*30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

*Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

*Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.