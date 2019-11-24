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Talat Atilla'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı! Açıklama makul bir sürede gelmezse...

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Beştepe'ye giden CHP'li iddiası tozu dumana kattı. Muharrem İnce bir açıklamayla meydan okudu ve hesaplaşağız dedi, Rahmi Turan'ın kaynağım dediği Talat Atilla ise Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na konuş çağrısı yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz ise Talat Atilla'yı şantajla suçlayarak tepki gösterdi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddiasının kaynağı olarak açıkladığı Gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını beklediğini, eğer açıklama gelmezse kendisinin yeni bir açıklama yapacağını söyledi.

Talat Atilla'dan yeni açıklama

Atilla ‘’açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım’’ dedi.

İsmail Saymaz'dan şantaj tepkisi!

Gazeteci İsmail Saymaz ise Talat Atilla'yı elindeki bilgileri şantaj olarak kullanmakla suçladı ve kaynağını açıklama çağrısında bulundu.

Atilla haberi Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrulattım demişti

Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamıştı. Atilla, haberi CHP’li bir kaynaktan aldığını, çok yönlü olarak kontrol ettiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını söylemişti. 

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