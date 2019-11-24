Muharrem İnce merakla beklenen açıklamayı yaptı İnce meydan okudu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, birkaç gündür Türkiye siyasetinde gündeme oturan, 'Beştepe'de Erdoğan'la görüştü' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. İnce, iddiayı komplo, kumpas, tuzak olarak niteledi. İnce CHP yönetiminde çete diye tabir ettiği bir gruba çok sert sözlerle yüklendi.

CHP'li bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddiasıyla başlayan tartışmada adı geçen Muharrem İnce Yalova'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Erdoğan Suriye'yi, Trump'ı bitirdi. 5 gündür hiçbir şey konuşmuyor. Bu yalan haber çıkınca burada bir tezgah var dedim. Hemen sabah arkadaşlara bir tweet atalım, açıklama yapalım dedim."

Genel Başkana telefon açtım 14 dakika sonra geri döndü

Saray'a giden bir CHP'li var diye sorduklarında şaşırmadım dedi. Ben bu açıklamayı görünce partim yara alacak dedim. Sayın Genel Başkana telefon açtım 14 dakika sonra geri döndü. 8 dakika 14 saniye kendisi ile görüştüm. Dedim ki burada bir yalan var. Yanınıza geleyim birlikte görüntü verelim dedim.

Genel Başkana telefon açtım 14 dakika sonra geri döndü. Dedim ki burada bir yalan var. Yanınıza geleyim birlikte görüntü verelim dedim.

Doğrusu bu açıklamayı Kılıçdaroğlu ile yapmaktı

Gel bu badireyi atlatalım dedim, aynı Atatürk resmini kim indirdi tartışmasına dönecek bu dedim. Tamam ben sana haber vereceğim dedi ama haber vermedi. Doğrusu bu açıklamayı Kılıçdaroğlu ile yapmaktı. Bu yüzden burada açıklama yapıyorum.

Ben adeta yalvardım yapmayın dedim

Ben adeta yalvardım. Yapmayın dedim. Önce bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Burayı geçtik artık. Derdimiz bu değil.

Bir tezgah var ortada. Bunun sorumluları açığa çıkarılmalıdır. Bu parti içi mesele bu bizi ilgilendirmez demek yanlıştır. CHP bir şirket değil partidir.

Seçim akşamı alkollüydü gibi iftiraların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildi

Bu iftiraların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildi

Muharrem İnce 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri bir iftira kumpası içinde. Seçim akşamı alkollüydü gibi. Bu iftiraların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildi. Partideki bir küçük grup tarafından. İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor.

Bu entrikayı çevirenlerden de utanç duyuyorum

Ama bu entrikayı çevirenlerden de utanç duyuyorum. Gurur ile utanç burada yan yana. Benimle değil AK Parti'ye bu kadar yüklense iktidar olacağız.CHP temiz bir siyaset diyorsa önce bunu temizlemelidir. Arınma buradan başlanmalı. Eğer bu komployu ortaya çıkarır, cezalandırır, partiden atarsak emin olun yeniden şahlanırız

Ben Saray'ı aklamıyorum mücadele ediyorum

Genel Başkana çağrım şudur, şaşırmadım dediyseniz önceden bunu duydunuz. İsmi biliyorum dediniz, ismi açıklamalısınız.Erdoğan'ın bu ülkeye çok zararı var. Ben Saray'ı aklamıyorum mücadele ediyorum. Erdoğan çıktı meydan okudu ben kimse ile görüşmedim dedi. Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum dedi. Ama sen Erdoğan'ın ağzına malzeme veriyorsun. Bugün bana komplo kuranlar yarın Kılıçdaroğlu'nu hedef alır. Ben el uzattım mücadele edelim dedim kabul etmedi Genel Başkan.

Benim çiğerimi yakıyorlar burada

Partinin sözcüsü ağzını açmadı. Benim çiğerimi yakıyorlar burada. İftara atıyorsunuz deselerdi içim yanmazdı. Ben bu ülkede 16 sene milletvekilliği yaptım. Erdoğan ile de Akşener'le de görüşürüm ama Genel Başkan'a sorarım. Basını haberdar ederim.

Demek ki dedikodu CHP'den çıkıyor

CHP'ye kumpas mı var? Sen malzeme verirsen böyle olur. Dedikodu CHP'den mi AK Parti'den mi çıkıyor. Gazeteci kaynağının CHP'den olduğunu söylüyor. Demek ki dedikodu CHP'den çıkıyor.

Mutlaka hesaplaşacağız hesaplaşmadan helalleşemeyiz

Ben ilk gördüğümde haberi bu CHP'li olamaz, CHP'de bulunandır anca dedim. İki birbirinden farklı. Çıkar için gelenler vardır. Onlar parti batınca gideceklerdir. Mutlaka hesaplaşacağız. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Teşekkür etmem gerekenler var. Uğur Dündar, bu haber ilk ona gidiyor, Candaş Tolga Işık ona gidiyor sonra. Ama bu arkadaşlarımız yazmıyor. İkisine de teşekkür ediyorum."

Muharrem İnce Yalova'da köyünde kameraların karşısına geçti.

Adımı CHP Genel Merkezi'nde lekeleyerek tartıştırmak günah değil mi?

Adımı CHP Genel Merkezi'nde lekeleyerek yandaş gazeteci bularak tartıştırmak günah değil mi? 41 yıl sonra barajı ben aştırmadım mı size? Kendiniz aday olmadınız mecbur kaldınız aday yaptınız. Siz de hiç vicdan yok mu?

Otobüsüme binmek için torpil yaptırmadılar mı?

"Bugün dedikodu yapanlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde otobüse binmek için torpil yaptırmadı mı?" Ben sizin bildiğiniz Muharrem İnce'yim. Öfkesini de sevgisini de içinde tutmayan İnce'yim. Düz yerli milli kumpas kurmayan İnce'yim."

Ben sizin bildiğiniz Muharrem İnce'yim. Öfkesini de sevgisini de içinde tutmayan İnce'yim. Düz yerli milli kumpas kurmayan İnce'yim."

Meydan okuyorum

CHP'den istifa edecek misiniz? sorusuna da cevap veren Muharem İnce, "Rica ediyorum bana bir daha böyle bir şey sormayın. Ben kalbimi verdim, Sıradan bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değil. Atatürk'ün emaneti bu parti" dedi. Meydan okuyorum. İnce'nin gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Parti içindeki çete derken kimi kast ediyorsunuz?

Onlar kendilerini bilirler. Çok iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır.

CHP’de bulunanlar derken ne demek istediniz?

Başka partiden gelir ama CHP’nin ilkelerini benimser ona hiç itirazım yok. Ama sırf çıkar için gelenler var. CHP’li olmak bir ruhtur o ruha sahip olmayanları kast ettim.

Genel başkan ile ikili ilişkileriniz nasıl?

İkili ilişkilerimizde hiçbir sorun yok ama biz ikili ilişkileri konuşmuyoruz. Türkiye’yi yönetmeyi konuşuyoruz. Türkiye’yi yönetmede sıkıntı var.

CHP, PKK ve FETÖ’nün etkisine girdi iddiası

Bu da abartılı bir iddia. Ben buna inanmıyorum. Etkilenmemek mümkün mü? Bileşik kaplar kanunu… Büyük parti kirlenirse küçük partiler de eşit derecede kirlenir.CHP’yi PKK, FETÖ ele geçirdi yakışık laflar değildir.

İstifaya davet ediyor musunuz?

Bunu çözmeden CHP yola devam edemez. Bu çözülecek. At çamuru olmaz. Bu çözülecek önce. İstifaya davet etmiyorum. Sayın Genel Başkanı bu sorunu çözmeye davet ediyorum. Bu komplo çözülmeden Türkiye’de CHP’nin temiz siyaset lafı yarım kalır.