İyi Partili Yasin Öztürk'ten Nedim Şener'e iğrenç sözler

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile Nedim Şener Twitter'da birbirine girdi. Yasin Öztürk Şener için ağza alınmayacak laflar etti. Öztürk'ün sözleri büyük tepki aldı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın kaleme aldığı yazıyla başlayan Külliye'ye giden CHP'li tartışmaları Twitter'da devam ediyor. Murat İde ile Nedim Şener arasında karşılıklı tartışmaya İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de katıldı. İyi Partili vekil, Nedim Şener'in İyi Parti'ye İP demesine kızdı.

Öztürk, "İP ne? Kendin birilerine soytarılık yapıyor olmalısın ki herkesi kendin gibi sanıp çamur atıyorsun. Sen kimin soytarısısın?" diye çıkıştı.

Bu sözlere cevap veren Nedim Şener, "İP ne diye soruyor, AKP gibi CHP ve MHP gibi parti kısaltması. Ha bir de senin yazdığın gibi İp var, o da senin gibi kuklaları oynatmaya yarar" dedi.

S... S... öğreteceğiz

Şener'in cevabı karşısında çılgına dönen İyi Partili vekil ağzını bozdu ve küfür etti: "Var diye soru sorduğumu sandın. Şimi direkt söylüyorum, İp ne ağababalarına bile İyi demeyi öğrettik, sana da birgün İyi demeyi s... s... öğreteceğiz" dedi.

İP’nin soytarısı @Murat_ide niye rahatsız oldun, Talat Atilla bile yalanın kaynağı CHP’liler dedi, sen de bu senaryonun parçası mısın? https://t.co/oNBjyDvn08 — Nedim Şener (@nedimsener2010) November 23, 2019

Parti içi eğitimde s... s... yapıyorsunuz belki

Bu çirkin sözlere Nedim Şener'in cevabı ise "Parti içi eğitimde değilsin. Belki orada eğitimi s.... s.... ile yapıyorsunuz belki. Ama abartmayın sonra ip