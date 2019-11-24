HABER /  SPOR

Milwaukee Bucks seriyi 7 maça çıkardı! NBA'de gecenin toplu sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 104-90 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Detroit Pistons'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Milwaukee Bucks, rakibini 14 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Üst üste 7. kez sahadan galip ayrılan Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle "double double" yaparken, Wesley Matthew 13, Eric Bledsoe 11 sayı kaydetti. 

Konuk ekipte ise Derrick Rose 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Andre Drummond 12 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers seriyi bozmadı

Deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 109-108 mağlup eden Los Angeles Lakers, üst üste 7. galibiyetini elde etti. 

lebron

Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performans sergilerken, Anthony Davis 22 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. 

Grizzlies'ta Ja Morant 26, Jae Crowder 21, Jaren Jackson 20 sayıyla salondan ayrıldı. 

Cedili Cavaliers 6 maç sonra kazandı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı.

32 dakika süre alan Cedi Osman'ın 2 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladığı Cavaliers'ta, Jordan Clarkson 28, Tristan Thompson 25, Colin Sexton 19 sayıyla oynadı.

Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, C.J. McCollum da 20 sayı, 6 ribaund, 5 asistle maçı tamamladı.

- Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 98-100

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 115-116


Indiana Pacers-Orlando Magic: 111-106

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 116-119

New York Knicks-San Antonio Spurs: 104-111

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 113-86

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 108-109

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-104

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 104-90

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 128-120

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İyi Partili Yasin Öztürk'ten Nedim Şener'e iğrenç sözler
24 Kasım'da öğretmenlere müjdeli haber! Maaşla ilgili çalışma tamamlandı
Vekiller yeniden çakar takabilmek için kanun teklifi hazırladı.
Sözcü'den Rahmi Turan açıklaması! Yazısının noktasına bile dokunulmadı
Rahmi Turan'dan siyaseti sallayan yazısı için yeni açıklama! Kendimi affetmiyorum
Galatasaray'da sezonu kapatan Luyindama hakkında flaş karar!
ÖNCEKİ HABERLER
2020 yılı resmi tatiller tablosu bayramlar kaç gün tatil olacak?
2020 trafik cezaları zamlandı işte yeni trafik cezaları liste
15 tatil ne zaman sayaç yarıyıl tatili kaç gün olacak?
Van'da korkutan deprem
Macar bilim insanları beşinci elementi buldu! Adı X17 parçacığı
Öğretmenler Günü şiirleri 2 kıtalık kısa 24 Kasım sözleri
Yorumlar