Muş'ta 3 PKK'lı SİHA'larla hava uçuruldu! 7 sivil vatandaşımızın kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı'nın son dakika açıklamasında, Muş'un Şenyayla bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin Diyarbakır Kulp'ta barbarca katledilen 7 sivil vatandaşımızın failleri olduğu öğrenildi.
İki bakanlıktan açıklama
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında "İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının sorumlusu olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi" denildi .
Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/QSobg19evR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2019