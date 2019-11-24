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Muş'ta 3 PKK'lı SİHA'larla hava uçuruldu! 7 sivil vatandaşımızın kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı'nın son dakika açıklamasında, Muş'un Şenyayla bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin Diyarbakır Kulp'ta barbarca katledilen 7 sivil vatandaşımızın failleri olduğu öğrenildi.

İki bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında "İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının sorumlusu olduğunu bildirdi.    

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi" denildi .

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