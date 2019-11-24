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Macar bilim insanları beşinci elementi buldu! Adı X17 parçacığı

Macar bilim insanları, evrenin işleyişi anlayışımızı sil baştan değiştirebilecek 'beşinci elementi' bulduklarını duyurdu.

Macar Bilimler Akademisi'ne (Hungarian Academy of Sciences) bağlı Nükleer Araştırmalar Enstitiüsü'nde bulunan fizikçi bilim insanı Attila Krasznahorkay'ın önderliğindeki ekip, fiziğin temelin oluşturan ve evrendeki her etkileşimi yöneten dört temel doğa gücüne ek beşinci bir elementi bulmuş olabileceklerini duyurdu.

Güneş ısısında teknolojik cihazların çalışma prensiplerine kadar her etkileşimi yöneten temel doğa güçlerine beşinci olan bu gizemli parçacığın adına "X17 parçacığı"  adını verdi.

Krasznahorkay ve ekibi, söz konusu bulgu için "dünyamızı karanlık maddeye bağlayan parçacık olabilir" şeklinde ifade ediyor.

Bilim ekibi X17 parçacığına, uyarılmış bir helyum azotunun, bozunmaya uğrarken nasıl ışık yaydığını araştırırken ulaştı. 

Krasznahorkay'ın ekibi X17 parçacığına bu ismi vermelerine kütlesinin 17 megaelektronvolt olarak hesaplanmasını neden gösterdi.

Fizikte bilinen temel kuvvetler, çekim gücü, elektromanyetik güç, güçlü atom gücü ve zayıf atom gücü olarak isimlendiriliyor ve bunların her birinin kendi güç taşıyıcı parçacıkları var, bu kuvvetler aynı zamanda dört doğa gücü olarak anılıyor.

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