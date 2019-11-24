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Sözcü'den Rahmi Turan açıklaması! Yazısının noktasına bile dokunulmadı

Sözcü gazetesi, Rahmi Turan’ın siyaseti karıştıran Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li yazısıyla ilgili açıklama yayınladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kumpasına alet olan Sözcü Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz açıklama yayınlayarak, yazarları Rahmi Turan’ın yazısında noktasına bile dokunulmadığı iddia etti.

Yılmaz, “Zaten Rahmi Turan'ın siyaset kulisi sadece köşesinde kaldı, haber olarak sayfalarımızda yer almadı” ifadesini kullandı.

Sözcü’de yapılan açıklama şöyle:

“Bu yazı yüzünden, Sözcü Gazetesi'ni hedefe koymak, karalamak isteyenler oldu.

Bu çevreler bilsin ki…

Sözcü Gazetesi, çıktığı ilk günden beri yayın ilkeleri gereği, köşe yazarlarına müdahale etmiyor.

Onları, yazılarında özgür bırakıyor. Asla sansürlemiyor.

Çünkü, savundukları düşünceler, verdikleri bilgiler, kendi köşelerinde kalmak şartıyla sadece onları bağlar. Sorumluluk, onlarındır…

Rahmi Turan'ın yazısına da bu yüzden hiçbir müdahalede bulunulmadı, noktasına bile dokunulmadı.

Sözcü'nün özgürlük anlayışı ve demokrasi bunu gerektiriyor.

Zaten Rahmi Turan'ın siyaset kulisi sadece köşesinde kaldı, haber olarak sayfalarımızda yer almadı.

Sözcü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belgeli, kanıta dayalı habercilik yapmaya devam edecek. Demokratik, laik hukuk devleti anlayışına uygun çizgisinden ayrılmayacak. Bu ilkelerinden asla ödün vermeyecek."

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