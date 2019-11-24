Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran Tuncel Kurtiz sorusu

Kim Milyoner Olmak İster 23 Kasım Cumartesi yeni bölümünde sorulan soru Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden geldi. Milyoner'de Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okuduğu "Reading Zindanı Baladı" adlı şiir, hangi şaire ait olduğu soruldu. Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.