Galatasaray'da sezonu kapatan Luyindama hakkında flaş karar!

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla sancılı bir sürece giren Galatasaray'da sakatlanarak sezonu kapatan Christian Luyindama'nın sözleşmesi dondurulacak ve Kongolu oyuncuya ligin ikinci yarısında lisans çıkarılmayacak.

Yabancı kontenjanı dolu olan ve stoper takviyesini de artık listenin üst sıralarına alan Galatasaray'da Luyindama ile alakalı önemli bir karar alındı.

Sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesi askıya alınacak. Mayıs ayına kadar uzun bir tedavi süreci geçirecek olan oyuncuya ligin 2. yarısında lisans çıkarılmayacak.

Fatih Terim, savunmadaki bu önemli eksik nedeniyle Ocak ayında stoper takviyesinin de artık kaçınılmaz olduğunu yönetime iletti.