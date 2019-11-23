Başakşehir Galatasaray'ı devirdi Arda Turan'ın gol esnasındaki görüntüsü olay
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerken Arda Turan takımının gol attığı esnada sevinmek yerine açma germe hareketi yaptı.
Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.
Fatih Terim'in elini öptü: Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim ile Arda Turan bir araya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Turan, karşılaşma öncesinde Galatasaray yedek kulübesinin olduğu yere giderek Fatih Terim’in elini öptü. Terim ile Turan birbirlerine sarılıktan sonra bir süre sohbet etti.
Arda Turan ıslıklandı: Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, eski takımı Galatasaray’a karşı forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Turan, 87. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Sevinmek yerine açma germe yaptı: Başakşehir'de Guldbrandsen’in attığı golün ardından futbolcular toplu bir şekilde sevinirken Arda Turan'ın görüntüsü olay oldu. Gol esnasında tribünden çekilmiş bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Arda Turan takımının gol attığı esnada sevinmek yerine açma germe hareketi yaptı.