Başakşehir Galatasaray'ı devirdi Arda Turan'ın gol esnasındaki görüntüsü olay

Sevinmek yerine açma germe yaptı: Başakşehir'de Guldbrandsen’in attığı golün ardından futbolcular toplu bir şekilde sevinirken Arda Turan'ın görüntüsü olay oldu. Gol esnasında tribünden çekilmiş bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Arda Turan takımının gol attığı esnada sevinmek yerine açma germe hareketi yaptı.