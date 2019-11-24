Fatih Terim'in Başakşehir maçı sonrası soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı

Galatasaray'ın sakatlıklara boğuştuğu bu günlerde Başakşehir'e de mağlup olması Fatih Terim'i düşündürmüştü. Terim'in, maç sonu soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Fatih Terim'in, 41 maç sonra gelen iç saha yenilgisinin ardından soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmada "Bizim gibi büyük bir takım böyle gol yemez, yememeli!" dediği öğrenildi.

İşte Terim'in Başakşehir maçının ardından soyunma odasında yaptığı konuşma:

- "İyi mücadele ettiğimiz, istediğimiz bir maçtan sonra bu sonuçla ayrılmak çok can sıkıcı. Çok önemli eksiklerimiz vardı ona rağmen hiç eksiğimiz yok gibi oynadınız."

- "Rakibin katı savunmasına rağmen otuza yakın ortamız var ve her an golü bulabilecek durumdaydık. Gol fırsatları da bulduk ancak değerlendiremedik."

- "Basit bir hata sonrası da iyi oyunu anlamsızlaştıran bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Sezon başından beri konuştuğumuz, bireysel hata tam da kritik anda yapıldı. Bizim gibi büyük bir takım böyle gol yemez, yememeli!"

38 sezonun en kötü performansı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ayrıca Galatasaray adına Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken tarihi tersten yazmaya aday bir durumla karşı karşıya kalındı. 13 defa ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı. Ki Cimbom 12 haftalık puan tablosunda da (19) son 9 sezonun en kötü lig başlangıcını yaşadı.