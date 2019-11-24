Öztürk Yılmaz CHP'ye kumpasın kimin kurduğunu açıkladı

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü söylentilerine kendisinin de dahil edildiği kumpasın, parti içindeki FETÖ'cülere ait olduğunu öne sürdü.

Muharrem İnce olduğu iddia edilen bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi polemiğine bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz da katıldı.

Parti içindeki FETÖ'cülerin kumpasıdır

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nın konuklarından Öztürk Yılmaz, kendisinin partiden ihraç ediliş sürecinde, parti içerisindeki FETÖ vurgusunu yaptığını anımsatarak, "Beştepe'ye giden CHP'li iddiası operasyonunun oluş biçimine baktığımızda da o tespitimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu bir kere daha teyit etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Böyle bir ahlaksızlık görmedim

'Sarayla görüşme oldu' algısını kendisine de uyguladıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu iğrenç iftiranın çökmesiyle birlikte, bunu tezgahlayanların bütün boyutlarıyla açığa çıkartılması ve istifa etmesi gerekir. Ancak bunun olmayacağını maalesef biliyoruz. Bu konu gündeme geldiğinde benim hiçbir görüşmemin olmadığını vurgulamama rağmen yine bu çevreler fısıltı gazetesiyle okları bana çevirmeye gayret etmişlerdi. Ne diyeyim? Böyle bir ahlaksızlık görmedim. Kazdıkları kuyuya şimdi kendileri düştü ve şu anda görünen o ki CHP'nin iç iktidar mücadelesi devam ediyor" şeklinde konuştu.