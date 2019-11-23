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Burak Yılmaz isyan etti! 'Ben de insanım'

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın golünü atan Burak Yılmaz, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Burak, "Benim için bıçak sırtı bir maçtı. Rakiplerimizden birinin dün kaybetmesinin ardından kazanıp, onların üstüne çıkmak istiyorduk. Kazandık ve istediğimizi aldık. Konyaspor iyi bir takım, iyi hocaları, iyi statları ve iyi taraftarları var" dedi.

Henüz oyuncuların tam olarak birbirine alışamadığını kaydeden tecrübeli golcü, "Bir şeyleri tam olarak oturtamadık. Takım arkadaşlarımızla birbirimize alışamadık, oynadığımız oyuna alışamadık. Burada kimseyi suçlamıyorum. Formda olmadığınız dönemde 1-0, 1-0 kazanmak ileride işinize yarayacaktır. Şu anda çok güzel bir ortam var" ifadelerini kullandı.

"BEN TAŞTAN DEĞİLİM, DUYGULARIM VAR"

Maç öncesinde havalimanında bir taraftarın kendisine "hırsız" sözüyle tepki gösterdiği hatırlatılan yıldız isim, "Ben de taştan bir insan değilim. Benim de duygularım var. Kaptanım, sahaya en önde çıkanım, dik durmak gerekiyor. Karakter koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer takımlarda da söyledim. Hedefimiz var, sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Tepkiler oluyor, biraz daha sağduyu isteyebilirim ama tüm taraftarın başımın üstünde yeri var" diye konuştu.

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