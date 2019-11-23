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Ankaragücü Trabzonspor maçı geniş özeti ve golleri

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi.  Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Trabzonspor 3-0 kazandı. Bordo-mavili ekibe 3 puanı getiren golleri 6. dakikada Alexander Sörloth, 48. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Anthony Nwakaeme attı.

Ankaragücü'nde Ricardo Faty 43 ve 45. dakikalarda sarı kart gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Art arda 4. mağlubiyetini alan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

ANKARAGÜCÜ 0-3 TRABZONSPOR ÖNEMLİ ANLAR

90'Maç sona erdi. Trabzonspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

90'Maçın sonuna 2 dakika ilave edildi.
Sarı Kart89'Sörloth'a faul yapan Alihan sarı kart gördü

85'3-0 geride olan Ankaragücü'nde taraftar bir an olsun susmadı. Takımlarını maç boyu destekledi.

Oyuncu Değişikliği 80'Trabzonspor'da Hosseini kenara geldi, Cafer oyundaMajid Hosseini - Cafer Tosun
Sarı Kart79'Trabzonspor'da Campi sarı kart gördüSarı Kart - Gastón Campi

75'Trabzonspor 4. gole yaklaştı! Orta sahanın gerisinde aldığı topla hızlı bir şekilde ilerleyen Yusuf kaleciyi geçip vurmak istedi ancak arkadan gelen Pazdan golü önledi.

Oyuncu Değişikliği74'Trabzonspor'da Nwakaeme kenara geliyor, Fıratcan oyundaAnthony Nwakaeme - Firatcan Üzüm

72'Ankaragücü gole yaklaştı! Orgill'in pasında Moke savunma arkasına sarktı. Sol çaprazdan vuruşunda Erce gole izin vermedi.

67'Pinto'nun uzun pasında ceza alanına hareketlenen Orgill'in kafa vuruşunda top auta gitti.

Oyuncu Değişikliği 64'Ankaragücü'nde Sedat kenara geldi, Moke oyundaSedat Agcay - Wilfred Moke

Oyuncu Değişikliği 63'Trabzonspor'da Sosa kenara geldi, Doğan oyundaJosé Sosa - Dogan Erdogan

57'Yusuf'un pasında sağdan ceza alanına giren Pereira'nın yerden pasında
Sörloth'u geçen topu Nwakaeme penaltı noktası solunda kontrol etti ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Deplasman Golü56'GOL! Nwakaeme attı! Trabzonspor farkı açıyor Ankara'daGol - Anthony Nwakaeme

55'Canteros'un sağdan ortasında Alihan kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.
54'Sosa'nın 50'Sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Yusuf sol ayağıyla yakın köşeye sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Deplasman Golü49'GOL! Yusuf Sarı attı! Trabzonspor farkı ikiye çıkarıyorGol - Yusuf Sari

Oyuncu Değişikliği46'Ankaragücü'nde Yalçın'ın yerine Alihan oyundaYalcin

Ayhan - Alihan Kubalas
Maç Başladı46'İkinci yarı başladı

Devre Arası İlk yarı sona erdi.

45'Trabzonspor gole yaklaştı! Nwakaeme'nin soldan yerden pasında önce Sörloth ardından Pereira topu kaleye gönderemedi. Geriden gelen

Hosseini'nin vuruşunda top auta gitti.

45'İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi

İkinci Sarı 45'KIRMIZI KART! Orta alanda Hosseini'ye sert bir faul yapan Faty, ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

40'Faty'ye arkadan faul yapan Yusuf sarı kart gördüSarı Kart - Yusuf Sari

Sarı Kart 36'Sosa'ya orta alanda sert bir faul yapan Canteros sarı kart gördüSarı Kart - Héctor Canteros

34'Cüneyt Çakır, pozisyonu izledi ve penaltı yok dedi. Trabzonspor kaptanı Sosa'yı da yanına çağırıp kararın sebebini anlattı.

33'Cüneyt Çakır pozisyonu izlemek üzere VAR ekranına gidiyor

32'Oyun durunca Cüneyt Çakır, VAR ile iletişime geçti. Sörloth'un pozisyonu konuşuluyor...

31'Trabzonspor gole yaklaştı! Sosa'nın sağdan ortasında Yalçın kafayla topu uzaklaştıramayınca arkasındaki Sörloth vurdu, top Yalçın'dan döndü. Sörloth'un penaltı itirazı var ancak Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.

25'Ankaragücü'nde sakatlanan Aydın kenara geldi, Cebrail oyundaAydin Karabulut - Cebrail Karayel

23'DİREK! Bu kez Trabzonspor gole yaklaştı! Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Mikel'in kafa vuruşunda top üst direğin altına vurup yerde sektikten sonra oyun alanına geri döndü.

18'DİREK! Canteros'un kullandığı frikikte top önce çatala ardından Erce'ye çarpıp dışarı çıktı.

11'Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan kullandığı frikikte top direğin yanından auta gitti.

Sarı Kart10'Pereira'ya sert bir faul yapan İlhan sarı kart gördüSarı Kart - Ilhan Parlak

7'Sol çaprazdan ceza alanına giren Sörloth kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

7'Sol çaprazdan ceza alanına giren Sörloth kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Deplasman Golü6'GOL! Sörloth attı! Trabzonspor öne geçiyor...Gol - Alexander Sörloth

5'Ankaragücü tehlikeli geldi! Faty'nin pasında ceza alanına sarkan İlhan vuruşunu yapacakken Hüseyin son anda yatarak tehlikeyi önledi.

3'Aydın'ın sağdan ortasında Orgill'e gelen topu son anda Campi kesti.
Maç Başladı1'Maç başladı! İki takıma da başarılar...

İŞTE 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Yalçın, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, Aydın, İlhan, Faty, Orgill

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

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