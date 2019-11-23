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Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya ile 10. ortak devriye yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi" açıklaması yaptı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının 10. ortak kara devriyesi tamamlandı. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

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