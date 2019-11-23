Rahmi Turan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasının kaynağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'li ismin Beştepe'de görüştüğü iddiasını ortaya atan Rahmi Turan, "Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla’dır” dedi.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li ismin görüştüğü iddiasıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı ve Muharrem İnce tarafından net biçimde yalanlanan iddiayı ortaya atan Rahmi Turan, dün akşam CNN Türk'e bağlanmış ve özür dilemişti.

3 gündür Türkiye'nin konuştuğu isim Rahmi Turan, eleştiriler sonrası bugün kaynağının Talat Atilla olduğunu açıkladı.

“KAYNAĞIM GAZETECİ TALAT ATİLLA”

Londra’dan Sözcü'nün sorularını yanıtlayan Turan; “Gerek ilk yazımda gerekse dün geceki açıklamalarımda kaynağımı asla açıklamayacağımı söylemiştim. Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum.

Fakat bana ‘Muharrem İnce’ ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı ‘Rahmi Turan’ın haber kaynağı ben değilim’ açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim

Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla’dır” dedi.

“MECBUR KALDIM…”

Turan sözlerini şöyle sürdürdü “Kendisi de bu bilgiyi çok güvenilir olduğunu söylediği bir başka kişi tarafından elde etmiş. Dediğim gibi kaynağımı açıklamayacaktım ama onun ‘kaynak ben değilim’ açıklamasını görünce ismini açıklama mecburiyetinde kaldı.

Ne olmuştu? Rahmi Turan 20 Kasım tarihli yazısında, bir kaynaktan edindiği bilgiye göre CHP'li bir ismin Beştepe'de Erdoğan ile görüştüğünü yazmıştı. Bu iddianın ortaya atılmasının ardından önce Cumhurbaşkanlığı'ndan ardından da CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanlığı iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Kılıçdaroğlu da, "Şaşırmadım, doğrudur. Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor" sözlerini sarf etmişti. Ardından Cumhurbaşkanı'ndan İzmir'de yaptığı konuşmasında konuya ilişkin açıklama gelmiş, "Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Böyle bir görüşme olmadı dediler. Ve bunu haber yapan gazeteci kayıp" diyerek CHP liderine rest çekmişti.

Talat Atilla’nın adı Beştepe'ye giden CHP'li haberiyle beraber gündeme oturdu. Rahmi Turan'ın ortalığı karıştıran iddiasının kaynağı olarak gösterdiği Atilla, merak konusu oldu. İşte hayatına dair detaylar

TALAT ATİLLA KİMDİR?

Ankara’da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.

28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde ”Yılın Siyaset Yazarı” ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında ”Özel Haber” ödülünü aldı.

Talat Atilla 2002 yılında turktime haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra internetoku adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir. Talat Atilla 51 yaşındadır.